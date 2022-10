SÕJAKOKKUVÕTE | FSB mainis Eestit

Ukrainska Pravda kirjutab, et okupeeritud oblastites viibivatele FSB vanemohvitseridele ning nende peredele on antud evakuatsiooniplaanid. Eriti palju on neid Krimmis. Juba septembris vahendas Ukraina meedia, et FSB-lased üritavad salamisi oma maju maha müüa.

Tšetšeenia juhi Ramzan Kadõrovi alluvatel on toimuvast oma arusaam. Üks tema ohvitseridest selgitas reameestele, miks nad sõtta lähevad: võitlema homoseksuaalsete satanistide vastu. Kadõrov on varemgi satanismist rääkinud ning on väitnud, et just sellega – täpsemalt „globaalse satanismiga“ – pistavadki tšetšeenid Ukrainas rinda.