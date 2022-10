Vene agressioon pani eestlased rõdule kartulit varuma ja Ukraina põgenikud kapsast ostma

Põllumehed tõdevad, et koroona ja Vene vallutussõda on juba sügavalt lääne- ja linnastuda jõudnud eestlastes taas vanad harjumused üles äratanud. Ühe Tartu turul aiasaadusi müüva naise sõnul on talveks kartulit varuma hakanud ka rikkamad ja tuntumad kliendid.