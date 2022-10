Juhtkiri | Millised on Eesti kokkulepped Soomega, et gaas siia jõuaks?

Kui ajalooliselt täpne olla, on saaga kestnud juba 2008. aastast, kui tekkis mõte rajada Eestisse LNG vastuvõtmise võimekus. Kuid taristu on kallis ja meil kasutatakse gaasi siiski üsna vähe. Majanduslikult pole kuigi mõttekas rentida näiteks 35teravatise võimsusega taasgaasistamislaeva, kui Eesti tarbimine on 3,5 teravatti. Igati mõistlik on teha hoopis koostööd naabritega, mis aga omakorda eeldab usaldusväärsust ja täpset kommunikatsiooni. Kes, kuidas ja miks teeb.

Kevadel tundus, et asjad laabuvad: Eesti ja Soome sõlmisid ühise terminali rentimise memorandumi. Taasgaasistamislaev pidi tulema sinna, kus esimesena laevale sobiv kai valmis saab. Eestlased hakkasid usinalt ehitama, sest Soome oma pidi valmima plaanide järgi alles aasta hiljem.

Eestlaste omavahelisi vaidlusi nähes on aga soomlased ka oma kaid kiirkorras valmis saamas, ja loomulikult randub nende renditud taasgaasistamislaev Soomes. Kahjuks pole lõpuni selge, kuidas gaas sealt siia jõuab. Peaminister Kaja Kallas ütles riigikogu infotunnis: „Me hetkel, jah, ei tea, (aga) me teeme pingutusi selleks, et meie gaasivarustuskindlus oleks sellel talvel tagatud.“ Laeva asukoht polegi ehk kõige olulisem, kuid ülitähtis on see, kas gaasi varustuskindlus Eesti ettevõtetele ja inimestele on ikka olemas. Kallase sõnul on meil solidaarsuskokkulepe Läti ja Soomega ning need asjad peaksid toimima. Kas ikka toimivad? Või on see kokkulepe samasugune memorandum, mille põhjal pidi taasgaasistamislaev Eestisse tulema? Peaminister, pinguta rohkem! Palun selgust – kellega ja millised kokkulepped on gaasi asjus tehtud?