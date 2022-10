Toomas Alatalu | Telefon ja arvuti vs. inimene

Konkreetselt – olen Telia Eesti ASi ja Diili klient ning allpool kirjeldatavas seisus on oma osa ka Diili ja panga (praegusel juhul SEB) omanike ja arvutiprogrammide küsitavatel käikudel. Nimelt saatis Diil siiani paberarveid, mille päises on tema enda andmed, ent lehekülje all olev viimane lause kõlab nii: „Makse saaja“ Telia Eestis AS ja andmed. Ehk siis – ma saan arve nii Telia Eesti ASilt kui ka Diililt sooviga maksta Telia Eesti ASile. Ei oska öelda, miks see nii on – arved erinevad vaid viitenumbri poolest ja arvete numbrid on erinevad, ent eks kõik tea, et kui lööd internetipangas saajaks sisse Telia Eesti ASi, ilmub kiirelt ekraanile kaks või isegi kolm varasemat makset ja ole mees, et suudad eristada kümnekohalist viitenumbrit 11kohalisest. Arvuti agarus on mõistetav, ent maksetel on siiski erinev kuupäev – vastavalt 17 ja 20 ehk siis võiks ikka vaid õige viitenumbriga maksealuse ühel ja teisel maksepäeval välja pakkuda! Igal juhul valisin vale päisega arve ja kirjutasin sellele uue summa – 7,14 eurot.