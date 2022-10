TÄIEGA PUUSSE! Metsanduse arengukava koostaja puistas riigikogulastele puru silma: puude suremus muutus ühtäkki neli korda väiksemaks

Metsanduse arengukava hetkeseisu tutvustanud Rein Drenkhan rääkis riigikogus, et puude suremus Eesti metsas on 0,75 miljonit tihumeetrit aastas. Kui aga ajakirjanik otsis välja Drenkhani viidatud allikad, siis selgus, et nende järgi on puude suremus üle nelja korra suurem. Kuidas on võimalik nii suur erinevus? Puude õiget suremust on seejuures ülimalt oluline teada, et mitte metsa liiga hoogsalt raiuda, nii et kännud taga.