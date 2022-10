ÕL GRAAFIK | PUUST JA PUNASEKS: ilma ujuvterminalita on Paldiski LNG-kai justkui segistita kraanikauss. Kust me selle asemel talvel gaasi saame?

Paldiskisse plaanitud LNG ehk veeldatud maagaasi terminal on justkui kraanikauss, mille juures on veetorud ja ka äravooluava, aga puudu on segisti. Vesi – olemas. Koht, kuhu see peaks voolama – olemas. Justkui peaaegu töökorras, aga praktikas siiski täiesti kasutamatu, sest veekraani avada ei saa. Riik ja eraettevõtjad panevad vastastikku puid alla, kelle asi oli seesinane segisti ehk ujuvterminal-laev rentida.