FOTOVAATLUS | RIKKALIK FANTAASIA: bussi saab oodata nii seene, suuskade kui ka rohukatuse varjus

Eestimaa rahvas laseb fantaasial lennata: vaata galeriist ja imesta, kui vaimukates varjualustes on võimalik bussi oodata! Mõnel pool on kohapeal ka puidust nikerdatud püsiootajad, teisal pakub peavarju lehm või seen, samuti saab varjuda suuskadest ja rohumätastest katuste alla.