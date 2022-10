Juhtkiri | Miks Eesti loobus LNG-laevast?

Kuid paar päeva tagasi tabas kõiki üllatus, kui majandusminister Riina Sikkut andis ühtäkki teada, et loodetud laeva LNG-laadungiga Eestisse ei tulegi, sest too läheb hoopis Soome. Minister oleks olnud nagu Soome riigi eestkõneleja – kuna põhjanaabrite juures olla gaasitarbimine suurem, siis on neil LNG-laeva rohkem vaja. Loomulik, et asjade sellisest käigust on häiritud erakapital, kes ennaktempos laeva saabumiseks vajalikku kaid ja taristut rajanud. Uudis ei anna talvekindlust ka ligi 250 tuhandele inimesele, kes gaasi majapidamises kasutavad.

Vaevalt lohutab kai rajajaid ka riigi antud 38 miljoni euro suurune garantii äririski puhuks. Antud juhul tähendab äririsk poliitilist otsust LNG-laevast loobuda ning selleks on riik valmis silmagi pilgutamata maksma meie ühisest rahakotist 38 miljonit tühjana seisma jääva kai eest.

Kui aga Sikkut kinnitab, et varustuskindlus on tagatud ja soomlastelt tuleb kokkuleppe kohaselt gaas toru mööda Eestisse, siis oleks saanud gaasi samamoodi ka Eestist Soome suunata. Soomlased on usutavasti sõnapidajad, kuid rasketes oludes võib nii mõndagi juhtuda – mis saab siis, kui kahe riigi vaheline gaasiühendus mingil põhjusel ei toimi ning talv tuleb karm? Või kui Soome hakkab küsima hinda, mis pole meie meelest õiglane?