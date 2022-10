SÕJAKOKKUVÕTE | Kreml plaanib Reinsalu vastu kriminaalasja algatada

„Seoses Eesti välisministri Urmas Reinsalu provokatiivsete väljaütlemistega Venemaa suunal valmistab välisministeerium ette pöördumist riigiprokuratuuri poole palvega kaaluda tema suhtes kriminaalasja algatamist,“ kuulutas Vene välisministeeriumi kurikuulus kõneisik Maria Zahharova. Arvatavasti ei meeldinud Kremlile Reinsalu avaldus, et Eesti vabariik käsitleb Venemaad terrorit toetava riigina. Välisminister sõnas Delfile , et „proua Zahharova ja laiemalt Venemaa ametiisikute avaldusi ei saa enam ammu tõsiselt võtta“.

Venemaalt põgenenud endine lennuväeohvitser Gleb Irisov kommenteeris Briti meediale, et Vladimir Putin kardab oma kindralite mässu. Ukrainas ohjad enda kätte võtnud Sergei Surovikin on presidendile äärmiselt lojaalne ning seetõttu ta osutuski valituks. Irisov arvab, et Surovikin ei suuda siiski kõiki Vene sõjaväe probleeme lahendada. Sõjaväel on lihtsalt liiga suur puudus tehnikast ja sõduritestki.