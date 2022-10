MOOD ON HUKAS?! „Mis kartulikotid nendel noortel seljas ripuvad!“

Tänavapildis näeb massiliselt neide, kes on peitunud suurte kottis riiete alla. Naiselikku kleiti või seelikut kannavad vähesed. 17aastane Anni tunnistab, et temale lihtsalt meeldivadki veidi suuremad rõivad. „Mina ei pea õigeks, et peaksin ennast sundima ühiskonna või naiselikkuse pärast kandma kitsaid riideid ja kleite. Mulle meeldib, kui kehal on riiete sees ruumi,“ tõdeb neiu, olgu siis jutt millest iganes – püksid, pluus või jope. „Nii mugav on kanda baggy (inglise k – lohvakaid) riideid.“