USA saadik NATOs: Ukraina taevast me ei sulge

Teisipäeval vastas ajakirjanike pärimistele Julianne Smith, kes on USA alaline esindaja NATO juures (pildil). Vladimir Putin on eksinud, arvates, et ta suudab Lääne ühtsust ja toetust kõigutada – olgu see siis Ukraina alade annekteerimise, libareferendumite või millega iganes.