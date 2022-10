„JÄRGMINE PEATUS“ | Kodus hooldaja töö Iirimaal: saame veidi üle miinimumpalga, aga toidule ja elamisele raha ei kulu

Kuigi taolised töökuulutused on avalikud ka Eesti tööportaalides, tuleb Riina sõnul eestlasi Iirimaale kodus hooldajateks väga vähe. Miks, ta ei tea. Palk on seal veidi üle Iirimaa miinimumpalga, kuid oluline nüanss on see, et elamise ja toidu peale seal tegelikult raha ei kulu. Niisiis on tegemist justkui taskurahaga.