Kahtlusalused Kohtla-Järve abilinnapead keeldusid tagasi astumast

„Käesoleval ajal ma ei saa anda sisulisi kommentaare kuivõrd kriminaalmenetlus on pooleli. Samas saan ma avaldada, et ma ei allu survele. Olgu selleks mõjutajaks siis linnapea, meedia, mõni poliitiline jõud jne,“ teatas üks kahtlustuse saanutest, sotsiaalvaldkonna abilinnapea Evelyn Danilov meediale saadetud avalduses.

„Minu kommentaar on siin järgmine: ma sain mõlemalt vastuse, see on nende otsus. Seda ma kommenteerima ei taha. See on nende õigus, nende arvamus, mida nad vastuses mulle väljendasid. Nüüd tuleb mõelda, mida edasi teha,“ rääkis lütles linnapea Toomas Nael ERRi portaalile.