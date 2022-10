Küsimus | Kuhu on jäänud vaestele lubatud tasuta gripivaktsiin?

Vivika Tamra, haigekassa avalike suhete peaspetsialist: „Haigekassa ülesanne on olnud riskirühmadele tasuta gripivaktsiinide hankimine, mis on sujunud üsna plaanipäraselt. Nagu igal aastal, on riskirühma vaktsineerimist tasuta vaktsiiniga alustatud oktoobris, sest vaktsineerimiseks ongi parim aeg enne gripilaine algust ehk oktoobris või novembris. Tasuta vaktsiinid jõuavad riskirühma inimeste vaktsineerimiseks Eestisse sellel nädalal, mitte ei ole ammu Eestis. Teie mainitud vaktsiinide puhul on ilmselt tegemist eraturule mõeldud tasuliste vaktsiinidega, mida haigekassa ei hangi ega jaota. Tasuta gripivaktsiine hakkab järgmisest nädalast jaotama laiali terviseamet. Sõnum, et tasuta vaktsiinid jõuavad riskirühma inimesteni oktoobri keskel, on alati olnud haigekassa ja terviseameti teadetes olemas, mis ongi välja saadetud eesmärgil inimestele eelinfot jagada.