Juhtkiri | Ühistuarvete võrdne jagamine ei kutsu säästma

Sellega võidavad suured kulutajad, kuid nii kaob paljudel ka motivatsioon säästmiseks – mis ma ikka enda tarbimist vähendan, kui see minu arvetel ei kajastu! Probleem polnud nii suur ajal, mil elekter ja küte olid suhteliselt odavad, kuid kordades kallinemine on pannud igaüht hoolikamalt oma väljaminekuid arvestama.

Tihtilugu on probleemiks nõukaaegsete majade omaaegsed tehnilised lahendused, mis ei võimalda tänapäevastele süsteemidele üle minna. Uuema aja häda on, kui selline „elektrikolhoos“ on sündinud arendaja mugavuse või omakasu ajendil ning heausksetel ostjatel on nüüd peavalu, kuidas sellisest sundkolhoosist pääseda. Korralikult töötavate ühistut puhul pole probleemiks mõõtjate olemasolul korterite kulude eraldi arvestamine ja nende põhjal arvete jagamine.