SÕJAKOKKUVÕTE | Kreml pommitas Kiievit, pihta sai ka Saksa konsulaat

Ukraina ametnike sõnul tulistati esmaspäeval Ukraina pihta kokku 84 tiibraketti. Rünnaku tagajärjel hukkus 11 inimest ja 64 sai vigastada. Kiievis lahvatasid pommitamise järel tulekahjud. Ukrainlaste hinnangul kavandas Kreml rünnakuid tõenäoliselt ette juba enne nädalavahetuse alandavat tulevärki Krimmi ja Venemaad ühendaval Kertši sillal, mis plahvatuste tagajärjel kannatada sai. Vladimir Putin aga väitis, et esmaspäevased raketilöögid Kiievis ja teistes Ukraina linnades olid vastuseks Ukraina „terroriaktidele“ – tunnistades seega samas, et ukrainlased on tõepoolest võimelised Moskva jaoks niivõrd olulist ja kullipilguga valvatud objekti tabama.

Saksamaa välisministeeriumi teatel tabas üks rakett Kiievis asuvat Saksa konsulaadi hoonet. Ministeerium kinnitas, et nende diplomaadid viga ei saanud, kuna konsulaat on juba mitu kuud töötajatest tühi olnud. Hoone kahjustuste hindamisel on neile abiks Ukraina võimud, kinnitasid sakslased ja mõistsid rünnakud rangelt hukka.