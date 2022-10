AITÄH KINGITUSTE EEST! Ukrainlased lammutavad okupantide sõjamasinat nende enda tankidega

Naljatades räägitakse, et Venemaa on enese tahtest sõltumata andnud Ukrainale relvaabi rohkem kui mõni lääneriik. Nimelt on viimase kuu jooksul tekkinud olukord, kus Vene armee on jätnud maha meeletutes kogustes erinevat sõjatehnikat, laskemoona ja muudki. Kõike seda kraami saavad ukrainlased kasutada sõjas nende riiki okupeerima tulnud venelaste vastu.