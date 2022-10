ERAKONDADE RAHAKOTT | RASKED AJAD?! Keskerakond sai annetusi kümme korda vähem kui rahabosside lemmikpartei

Milline erakond sai suurimad annetused kolmandas kvartalis, mil riigikogu valimisteni on jäänud vähem kui pool aastat? Seekordsed rahasummad olid erakondadel üpris tagasihoidlikud. Erandiks on Isamaa, kellel on ettevõtjatest püsitoetajad. Eriti nadi saagiga jäi kevadel valitsusest minema pekstud Keskerakond. Vaata tabelitest, kes keda toetas.