Salapärane mister X värbas amfetamiinisõpru narkokulleriteks: „Võta selle kasutajanimega ühendust. See on sulle kasulik.“

Politsei ja prokuratuuri jaoks on see üks viimase aja olulisemaid töövõite, sest grupeeringu tabamine lõi kogu narkoturu sassi. Mitte ainult Tallinnas, vaid ka selle lähiümbruses. Äri ise oli ülitulus, eeskätt põhjusel, et musta töö tegijateks olid värvatud amfetamiinitarvitajad, kellele sai narkootikumides tasuda.

Näiteks Hannes – amfetamiini kasutanud üle 20 aasta. Margus – alustas tarvitamist 17aastaselt. Või Aare – näffi (amfetamiini üks paljudest tänavanimedest – H. M.) pannud aastast 2004. Pausid tulid sisse vaid siis, kui Aare kinni kukkus.

„Mulle öeldi, et võta selle kasutajanimega ühendust, see on sulle kasulik,“ meenutas Hannes. „Mulle tundus, et selle kasutaja taga olev inimene teadis mind väga hästi. Mina teda ei teadnud.“