Vambola Paavo | Jõukas Eesti lõpetab teedeehituse

Euroopa riigid teevad 4–5 aastaga valmis 200–250 km kiirteed. Selge näide on Poola, kus osatakse Brüsseli raha oskuslikult kasutada ning tulemised on kõigile näha. Kohe on valmis mitmekümne kilomeetrine lõik Suwalkist kuni Leedu piirini. Me näitasime aastaid näpuga Poola suunas, kuna seal Via Baltica rajamine toppas. Nüüd on toimunud hüpe tulevikku.