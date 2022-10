Seisukoht | Miks Urmas Viilma hakkas Moskva suuvoodriks?

Sellest, kuidas Eesti luteri kirik purjetas läbi okupatsiooniaja KGB tuules on palju juttu olnud. Seda segasem on aga olukord, kus selle kiriku praegune juht kibeleb esitama oma tõlgendust Moskvale õigeusukiriku siinse haru kirjale, mis anti vastuseks Eesti riigi soovile, et metropoliit võtaks selge seisukoha Ukraina sõja suhtes.