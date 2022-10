Kliendilehed.ee portaalist leiab nüüd ka ehituspoodide parimad pakkumised!

„Kliendilehed.ee portaalil on läinud hästi: külastajate arv on järjest kasvanud ja mis on eriti tore – üha rohkem inimesi leiab tee sooduspakkumiste juurde tagasi. See on tõestanud end väga praktilise vahendina, kuidas praeguses kõrgete hindade ajas raha kokku hoida,“ kommenteerib Õhtuleht Kirjastuse juhatuse esimees Erik Heinsaar.