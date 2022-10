SÕJAKOKKUVÕTE | Lukašenka keelustas hinnatõusu ja poodide sulgemise

Valgevene diktaator Aljaksandr Lukašenka (pildil) kuulutas neljapäeval, et keelab riigis igasuguse hinnatõusu. „Alates 6. ton kõik hinnatõusud keelatud. Keelatud! Tänasest. Mitte homsest, vaid kohe, tänasest. Nii et järgneva 24 tunni jooksul ei jõutaks hindu üles ajada,“ teatas Lukašenka. „Ja hoidku jumal selle eest, et keegi raamatupidamises midagi varasemale kuupäevale tõstab, midagi ümber arvestab.“ Valgevenet on teatavasti tabanud Lääne sanktsioonid. Lukašenka nõudis oma majanduskomisjonilt ka kaupmeestel silma peal hoidmist, et nood ikka äri edasi teeksid. „Härrased, ärge laske neil ühtegi poodi kinni panna, ühtegi äri, ühtegi restorani. Veenduge, et nad turult ei lahkuks. Muidu nad veel vastutavad!“