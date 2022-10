Juhtkiri | Ukraina kangelastele talvevorm selga!

Slava Ukraini eestvedamisel korraldatud annetuskampaania „1000 kangelast lumes“ käigus koguti raha Ukraina kangelastele külma talve üle elamiseks vajaliku talvevarustuse ostmiseks. Kampaania täitis oma eesmärgi juba esimese ööpäevaga, mil koguti 400 000 eurot. Keegi ei arvanud, et julgeolekukriisist saab julm sõda, keegi ei arvanud, et see kestab nii kaua. Ukrainas on ilmad külmemaks läinud ja korralik rõivastus on ülioluline. Võiks öelda, et suisa pool võitu.