Jaanus Riimets | Igal oinal

Mihklipäev on meie rahvakalendris mitmete tähendustega. Kõnekäänd „igal oinal oma mihklipäev“ on tulnud sellest asjaolust, et 29. septembriks oli karjamaal juba rohtu nii vähe, et need lojused, keda ei peetud vääriliseks suvel kogutud söödaga üle talve pidada, pidid oma maise elutee lõpetama ja muutuma toiduseks ning ka talviseks kehakatteks nende endistele omanikele. Lambanahast kasukad olid mõnusad ja soojad talvise pakase puhul, mis tol ajal oli sageli tugevam kui praegusajal.