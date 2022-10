Kes on tulevane luurejuht? Miks talle meeldib Saksa vorst ja millised on tema naljad

„Ütles, et talle ei meeldi praegu Venemaal toimuv üldse. Et ta küll ei tea, mis seal täpselt juhtub, kuid tal on kõhutunne, et midagi kohe seal juhtub,“ meenutab nüüdne eurosaadik Terras. Hea vaist on see, mis heal luurejuhil peab olema. Ja seetõttu on Eesti peatne uus välisluure juht Kaupo Rosin (45) oma uues ametis ilmselt priima mees.

Aga milline mees täpsemalt?