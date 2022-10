SUURKUJU ENDA TEADMATA: Henrietta Lacks päästis maailma lastehalvatusest

Emakakaelavähki surnud 31aastane viie lapse ema Henrietta Lacks maeti kui kerjus tähistamata hauda. Ent enne seda olid meedikud temalt salamisi võtnud rakke, mis rabasid oma väsimatu paljunemisjõuga. Henrietta järeltulijad said alles aastakümneid hiljem teada, et nende ema on mänginud ülitähtsat rolli lastehalvatuse vaktsiini väljatöötamisel, aidsi- ja geeniuuringutes ning arvukates teaduslikes läbimurretes. Ja et Henriettalt pärit rakkude abil on teenitud üüratuid summasid.