Murelikud veemõnud: nii suured kui ka väikesed veekeskused paluvad kohalike võimude toetust

„Oleme pöördunud omaniku poole palvega katta meie tegevuskulusid. Selles tohutus energia kallinemises on samamoodi talitanud teisedki piirkonna turismiettevõtted. Siiani saime täiesti iseseisvalt ja edukalt hakkama, minu juhiks olemise ajal on see esimene kord, mil me omanikult toetust ootame,“ räägib Alutaguse vallale kuuluva Mäetaguse mõisahotelli perenaine Terje Rattur.