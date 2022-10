Kristel Sits | Kas keegi kujutaks ette, et Sakamaal oleks Hessi või Bormanni tänav?

Punasümboolika-teemaline poleemika ei taha ega taha kuidagi vaibuda. Kui järele mõtlema hakata, on see isegi üllatav. Avalikus ruumis näha oleva nõukogude sümboolika kaitsmine nimelt. Ei mäleta, et pärast taasiseseisvumist oleks see nii terav olnudki. Lenini kujud linnadest läksid üsna üksmeelse konsensuse toel, nagu ka Tallinna tänavate ümbernimetamine. Mäletame ju Tallinnaski Lenini, Kalinini, Rabtšinski, Fedjuninski, Kreuksi, Kingissepa, Anveldi jt. nõukogudeaegsete tegelaste nimedega tänavaid. Pärast iseseisvuse taastamist said paljud tänavanimed tagasi oma ajaloolised nimed, ent näiteks Lasnamäel oli palju selliseidki tänavaid, mis algusest saati kandsid vallutajate nimesid (Fedjuninski näiteks). Lihtsalt nimetati ümber, põhjus oli kõigile mõistetav.