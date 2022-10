Kuidas tunneb end kääbuseks aretatud koer? Kui ta peab kassi selja taha varjuma, siis ikka kehvasti

Koer on hunt, ja hunt on loom, keda inimene on oma käe ja silma järgi kõige rohkem modifitseerinud. Kuidas tunneb end koer, kes on loomu poolest hunt, aga inimese tahtel disainitud ridiküli mahtuvaks dekoratiivloomakeseks? Vastust aitab leida kõigi loomade sõber Aleksei Turovski.