Stopptoober: mis kasu saan 28 suitsuvabast päevast?

Viimastel aastatel on hakanud suitsetajad loobunud suitsetamisest ka kuumutatava tubaka abil. Kasutusele on võetud uudsed seadmed, milles kuumutatakse tubakat ja tekkiv aur hingatakse sisse. Meenutab see suitsetamist, kuid uuringute järgi on kuumutatava tubaka kasutamine kordades vähem kahjulik kui sigarettide suitsetamine.

Ameerika Ühendriikide toidu- ja ravimiamet on esimestele kuumutatava tubaka toodetele andnud hinnangu, et nende seadmete kasutamine on võrreldes suitsetamisega vähem kahjulik. Samasugusele järeldusele jõudis kuumutatava tubaka toodete osas 2018. aastal Inglismaa Terviseamet ning hilisemad uuringud on seda vaid kinnitanud.

Kuigi tubakat kuumutatavad seadmed on erinevad, on tööpõhimõte neil sarnane: seade kuumutab spetsiaalses tubakapulgas olevat tubakat ja selle tulemusena tekib aur. Tavalisi sigarette nendes seadmetes kasutada ei saa, kuigi kuumutatava tubaka pulgad on väljanägemiselt sigarettide sarnased. Inglismaa riikliku suitsetamisest loobumise ja koolitamise keskuse juhendi järgi arvatakse, et kuumutatava tubaka tooted sobivad tõenäoliselt suitsetajatele, kellele meeldib tubakas ja kelle jaoks muud suitsetamisest loobumise vahendid ei ole sobivad.

Sigaretid ning tubaka kuumutamise seade ja kuumutatavad tubakapulgad.

Eestis on kuumutatava tubaka tooted müügil olnud üsna lühikest aega, mistõttu on siin veel vähe inimesi, kellel on võimalust jagada oma kogemusi nende abil suitsetamisest loobumisega. Oluliselt kauem, juba 2015. aasta lõpust, on kuumutatava tubaka tooted müügil olnud Jaapanis, kus on suur hulk suitsetajaid nende abil suitsetamisest loobunud. Seda näitavad tubakaturu uuringud, mille järgi kuumutatava tubaka müügile jõudmise järel hakati kiiremas tempos loobuma suitsetamisest ning nelja aastaga vähenes Jaapanis tavaliste sigarettide müük 33%.

Suitsust eemale nikotiinipadjakestega

Rootsi on väikseima suitsetamise levikuga riik Euroopas ja selle põhjuseks peetakse snusi ja nikotiinipatjade kättesaadavust. Kui naaberriigis Norras sai klassikaline snus ja tubakavaba snus ehk nikotiinipadjakesed kättesaadavaks, siis hakati sealgi kiiresti suitsetamisest loobuma. Nii Rootsi kui Norra teadlased on kindlaks teinud, et snus oma erinevates variantides on võrreldes suitsetamisega kordades vähem kahjulik ja efektiivne suitsetamisest loobumise vahend. See on ka põhjuseks, miks näiteks Rootsis esineb muu Euroopaga võrreldes kordades vähem suitsetamisega seotud haigusi.