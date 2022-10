Nobeli rahupreemia läks jagamisele Valgevene inimõiguslase ning kahe organisatsiooni vahel

„Rahupreemia laureaadid esindavad oma kodumaal kodanikuühiskonda. Nad on juba aastaid propageerinud õigust kritiseerida võimu ja kaitsta kodanike põhiõigusi. Nad on teinud silmapaistvaid jõupingutusi, et dokumenteerida sõjakuritegusid, inimõiguste rikkumisi ja võimu kuritarvitamist. Üheskoos demonstreerivad nad kodanikuühiskonna tähtsust rahu ja demokraatia hüvanguks,“ selgitas Norra Nobeli komitee oma valikut.

60aastane Ales Bialatski on aidanud sütitada demokraatiameelset liikumist, mis sai Valgevenes alguse juba 1980ndatel. Ta on ka sealse mõjukaima inimõigusorganisatsiooni Viasna rajaja. Nobeli komitee sõnul on Bialatski „pühendanud oma elu demokraatia ja rahumeelse arengu edendamisele oma kodumaal“. Valgevene opositsioonipoliitiku Pavel Latuško sõnul on Bialatski premeerimise näol tegemist olulise motivatsiooniga Aljaksandr Lukašenka režiimi vastu peetavas võitluses.