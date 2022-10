VIDEO | Grosberg: Venemaa teeb oma tavapärast tuumaõppust ja ma ei näe, et seda võidaks ära kasutada Ukrainas

„Aga nii, nagu igas rünnakus, tuli ka seal võtta paus selleks, et oma ridu täiendada ja üksusi ümber organiseerida, et järgnevatel nädalatel uuesti lahinguid alustada. Näeme ka seda, et Vene üksused on taandumas Dnepri jõe läänekaldalt, eriti Hersoni ja Nova-Kahhovka ümbrusest, et sinna rajada uued kaitsekeskused,“ rääkis Grosberg.

Harkivi oblastis sarnaseid suure eduga rünnakuid ukrainalseid ei ole suutnud teha, ehkki seal on väga intensiivne tegevus olnud. See on aga aja küsimus, millal uusi rünnakuid alustatakse.

„Svatove on väga tähtis operatiivtaktikaline sõlmpunkt selleks, et varustada Vene üksuseid, mis praegu survestavad Kramatorskit ja Slovjanskit, aga asuvad sellistes asulates nagu Sjevjerodonetsk ja Lõssõtšask,“ seletas Grosberg.

Tuumarelvast rääkides rõhutas Grosberg, et sellise relva kasutamine ei ole miskit pidi mõistlik.

„See ei anna efekti. Seda on väga raske hinnata, aga praegusel hetkel on see tõenäosus väga madal. Samas, vaadates tagasi ajalukku, millal ja mida Vene Föderatsiooni relvajõud on teinud, siis me oleme praegu lähenemas sellesse ajaaknasse, kus Venemaa on tavapäraselt harjutanud oma strateegiliste tuumajõudude tegevust. On olemas selline õppus, mille nimi on „Äike“. See on tavapäraselt kestnud poolteist kuni kaks kuud pärast igasügist strateegilist õppust. Nüüd oleme jõudmas samamoodi selle õppuse faasi,“ ütles Grosberg.