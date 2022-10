„MA EI SAA ŠNITSLIT MÜÜA 15 EURO EEST.“ Kaks tuntud söögikohta panid uksed kinni!

Tartu-Räpina-Värska maantee äärses Ahja alevikus asuv Ahja pubi on kostitanud kohalikke ja läbisõitjaid tervelt üksteist aastat. Selle omanik Reljo Laur otsustas septembri alguses, et kuna sügis ja talv tuleksid niivõrd suure miinusega, siis puhtalt majanduslikel kaalutlustel oleks mõistlikum pubi uksed sulgeda. Laur pole sugugi ainus ettevõtja, kes on koroonakriisi ja muude jamade kiuste viimastel aastatel vastu pidanud, kuid nüüd – 2022. aasta sügisel – on piir ette tulnud. Põhjuseid äri sulgemiseks on mitu.