SÕJAKOKKUVÕTE | Okupantide „taktikaline manööver“

Ukrainlased jätkavad asulate tagasivallutamist. Nii ida ja lõuna suunas sunnivad nad Venemaa vägesid taganema. Vladimir Putin tunnistas suuri kaotusi ja nõudis, et Venemaa „stabiliseeriks“ olukorra neljas Ukraina piirkonnas – Donetskis, Luganskis, Hersonis ja Zaporižžijas. Ka Vene sõjablogijad on marus. Üks neist kirjutab oma Telegrami kanalis argpükslikest ohvitseridest: üks saatis (väidetavalt) tillukese väeüksuse palju suurema Ukraina üksuse vastu. Ja nii kaheksa korda järjest. Hersoni oblasti nukuvalitsuse kuberner Kirill Stremousov aga lubas, et Vene vägede tagasitõmbumine oli kõigest „taktikaline manööver“, mis peagi peaks kulmineeruma vastulöögiga.

Ajakiri Forbes väidab, et Venemaalt on mobilisatsiooni eest põgenenud kusagil 700 000 meest. Kremli esindaja Dmitri Peskov möönab küll, et jalgalaskjaid on, täpseid numbreid ta ei tea, ent kindlasti pole see tema sõnul selline suurusjärk.