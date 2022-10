Merealaplaneering: Hiiu Kalur ja kalatööstuse firmad kaebasid valitsuse kohtusse

Vabariigi valitsus kehtestas tänavu mais oma korraldusega mereala planeeringu. Teemaplaneeringuga täpsustatakse kehtivat valitsuse 30.08.2012 korraldusega kehtestatud üleriigilist planeeringut „Eesti 2030+“. Nüüd on AS Hiiu Kalur, Kalalaev Kotkas OÜ, OÜ Kaabeltau, OÜ Monistico, OÜ Morobell ja AS Krapesk pöördunud Tallinna halduskohtusse valitsuse maikuise korralduse tühistamise nõudes, millega määrati tuuleenergeetika arendamiseks sobivateks arendusaladeks reservaladena ajalooliselt intensiivsed traalipüügialad.