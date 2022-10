Punkmunkpreester Orenti Kampus | Kas ainult Moskva patriarh õnnistab tapma?

Inimene kõnnib põleva laternaga päise päeva ajal keset linna. Rahvas küsima: „Mis teed?„ „Otsin kristlikku piiskoppi, kes ei õnnista tapma,“ vastab inimene. Laibakuhjad kõrguvad, vägistatute hulk suureneb, sandistatuid on lugematu hulk, kristlik piiskop, Moskva patriarh, õnnistab tapjaid, ja Eesti Kirikute Nõukogu president, kristlik piiskop, osutab teisele kristlikule piiskopile, et too õnnistab tapma.