Audrujõe Elamurajoon Pärnumaal – eksklusiivne kodu neile, kes armastavad loodust, privaatsust, rahu ja sporti

Audrujõe Elamurajoon on eksklusiivne piirkond rohkete võimalustega – sinna on rajatud tehisjärved, et võimalikult paljudel krundi omanikel oleks idülliline vaade; see on ideaalne paik veemõnude nautimiseks ning lisaks rõõmustatakse elanikke ülima privaatsusega. Elanikel on võimalus ehitada järve kaldale saun, käia ujumas või sõita paadiga.

Audrujõe asupaik on eriline veel seetõttu, et loodust, rahu ja sporti armastaval inimesel on ümbruskonnas palju avastada. Kuskil mujal ei leidu kohta, kus oleks kodu ostes nii palju lisaväärtusi! Samas ei jää linna servas rahus ja vaikuses elades kaugeks mitte miski: poed, restoran, mänguväljakud, golfiväljak, lasteaed ega ka meri. Golfihuvilistel on eriti lühike tee minna, sest nad saavad üle kalda käia golfi mängimas ja sealses restoranis. Läheduses on ka disc-golfi rada ning loomulikult rand. Valgeranna rand on väga lai ning palju privaatsem kui Pärnu põhirand, lisaks leiab sealt kohvikuid ning Valgeranna Seikluspargi, kus kogu perel on terveks päevaks rohkelt tegemist.