PÜSSI PLAAT ON OTSAS: tööta jääb ligi 150 inimest! „Neil läheb ikka raskeks.“

Teisipäeval sai teatavaks, et Šveitsi investeerimisfirmale Sorbes Group kuuluv AS Repo Vabrikud esitas kohtule pankrotiavalduse. „Üle saja töötaja tehakse lahti, neil ja nende peredel läheb ikka raskeks. Töötukassa ütles küll, et Ida-Virumaal on 600 vaba töökohta, aga öelge mulle, kus need on? Siin on väljaõppinud töölised, miks nad peaksid kuskil mujal töötama,“ väljendab oma nördimust Leonid, kes ootab Püssi bussipeatuses.