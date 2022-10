TRAGÖÖDIA TAIS: pojale lasteaeda järele tulnud mees tappis 36 inimest

Poliseiülem Achayon Kraithong ütles, et tulistaja, 34aastane Panya Kamrab avas ennelõunal tule Nong Bua Lamphu linna keskuses asuvas lasteaias. Hukkunute seas on vähemalt 23 last, kaks õpetajat ja üks politseinik, vahendavad CNN ja uudisteagentuur AFP.