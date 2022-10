Siseministeerium: patriarh Kirilli sõjaseisukohtade jagamine võib viia Moskvale alluva õigeusukiriku sundlõpetamiseni Eestis

Lauri Läänemets, siseminister, SDE: „Metropoliidi elamisloa tühistamine pole eesmärk omaette, riigi esmane huvi ja eesmärk on, et metropoliit Eugeni ühemõtteliselt patriarh Kirilli sõjaõhutuse hukka mõistaks ning oma siinsele kogukonnale selge sõnumi annaks. Peame arvesse võtma, et metropoliidi senised seisukohad pole andnud alust tema elamisloa tühistamiseks ning selle tegemine nüüd ilma kindla põhjuseta mõjuks paljudele siinsetele õigeusklikele usulise tagakiusamisena. Aga kui Eugeni Moskva patriarhi sõjaõhutusi veenvalt hukka ei mõista või koguni toetab, oleks see loomulikult alus metropoliit Eugeni elamisloa tühistamiseks.“