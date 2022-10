VIDEO | Reinsalu: ummiku tekkimine ja kadumine piiril ei ole juhuslik

Pevkur nahutas Eesti poksiliitu

Viimastel päevadel on palju juttu olnud Venemaa tuumaohust.

„Ringlevad ka videod, kus mingisugune rong kuskil liikleb... Ma natuke võtaks temperatuuri maha. Loomulikult me jälgime väga tähelepanelikult, mis toimub. Me peame arvestama, et Vene Föderatsioonis on regulaarselt ka tuumaõppused. Tavapäraselt on nad olnud sügise lõpus. See, millal Venemaa oma tuumaõppuse teeb ja kas ta kasutab õppust ka näpu viibutamiseks... Seda me jälgime ja hetkel me liitlastega koos ei näe midagi ekstraordinaarset,“ seletas Pevkur.

Pevkur rõhutas, et kui Putin ütleb, et ta ei bluffi, tuleb sellesse suhtuda tõsiselt.

„Üks asi, mis mul kodanikuna natuke hinge riivab, tuli uudis, et Venemaa poksijad on uuesti tagasi lastud rahvusvahelisele areenile. No kuulge! See on täiesti jabur. Ukrainlased on poksiareenilt eemal, venelased lubatakse poksima tagasi oma lipu ja oma hümniga. Ja siis eestlased ütlevad, et kõik on koššer. No ei ole,“ ütles Pevkur.

Pevkuri sõnul olid soomlased valmis boikoteerima, kui poksijad on ringis. „Minu arust ei ole ka Eestil teist valikut kui öelda, et me ei lähe sinna, kus Vene poksijad on. Inimesed surevad reaalselt Vene agressiooni tagajärjel ja siis me ütleme, et ukrainlasi ei lase ringi, aga venelased on teretulnud. Mulle käib see väga hinge pihta ja ühiskondlik surve Eesti poksiliidule peaks olema selge ja ühene,“ rõhutas Pevkur.

Peaminister Kaja Kallast pressikonverentsil polnud, sest ta viibib Euroopa Liidu riigi- ja valitsusjuhtide mitteametlikul ülemkogul Prahas.