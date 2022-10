OTSE | Reinsalu: ummiku tekkimine ja kadumine piiril ei ole juhuslik

Välisminister Urmas Reinsalu märkis, et täna hommikul kõrvaldati Maarjamäe kompleksis see tähiste allee, mis oli mõeldud Eestit taasokupeerinud sõjaväeüksuste mälestamiseks. „Need ei olnud hauatähised, vaid see oli osa Nõukogude võimu taaskehtestamise ülistuskompleksist. Need tahvlid on tänase seisuga kõrvaldatud. Teiste seas oli seal tahvel Tallinna pommitamises osalenud toonasele Nõukogude lennuväe polgule, mille ideelisele järeltulijale Venemaa kauglennuväepolgule omistas Putin mõned aastad tagasi rõhutatult Tallinna nimetuse. Ehk siis Tallinna nimeline polk, mis pommitas Tallinnat,“ rääkis Reinsalu.

„Need sündmused annavad alust ühemõtteliselt eeldada, et inimeste ummiku tekkimine ja ummiku kadumine ei ole juhuslikud, vaid see on osa mingisugusest süsteemsest tegevusest. Kindlasti on väga tõsine risk, et see süsteemne tegevus võib olla mingit pidi provokatiivne tegevus Euroopa Liidu piiride puutumatuse vastu. Kindlasti on julgeolekuasutused valmis rakendama kõiki profesionaalseid vahendeid, et kaitsta Eesti julgeolekut sellise võimaliku sümmeetrilise ohu esile kerkimise valguses,“ rääkis Reinsalu.