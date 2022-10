OTSE | Reinsalu, Pevkur ja Sikkut räägivad olukorrast riigis

Lihula looduskaitseala pindala on 6656 hektarit, sellest 86,8 hektarit on eraomandis . Piirimuudatuste tõttu suureneb kaitseala pindala 2,4 hektarit ja kaitse all oleva eramaa pindala 1,7 hektarit. Oluline muudatus on seotud tsoneeringu muutmisega. Varem piiranguvööndina kaitse all olnud ala, kuhu jäävad loodusdirektiivi metsa ja sooelupaigatüübid, sh kaitseala tuumalaks olev Lihula raba, koos seal esinevate kaitsealuste liikide elupaikadega, tsoneeritakse sihtkaitsevööndisse, kuna piiranguvööndi kaitsekorraga ei ole võimalik nende loodusväärtuste kaitset tagada. Muudatus puudutab 1889,8 hektarit metsamaad, millest erametsa on 65,8 hektarit.