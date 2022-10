Stalini pilti ning sirpi ja vasarat eksponeerinud mees sai kohtus karistuseks üldkasuliku töö

Väärteomenetluses tuvastati, et 49aastane mees juhtis augustis Maardus mopeedi, mille peal oli erinevaid Nõukogude Liidu ja Venemaa sümboleid, rääkis politsei -ja piirivalveameti pressiesindaja Kristjan Lukk Õhtulehele. Sealhulgas Z-täht, sirp ja vasar ning Lenini ja Stalini pildid, millega ta eksponeeris avalikult Vene Föderatsiooni ja genotsiidi toimepanemisega Ukrainas seotud sümboleid neid tegusid toetaval viisil, lisas Lukk. Nüüd on saadetud väärteoasi kohtusse, kes otsuse langetab. Sel nädalal tunnistas kohus Mareki süüdi ja mõistis talle karistuseks 18 päeva aresti, mis asendati 18 tundi üldkasuliku tööga. Üldkasulik töö tuleb ära teha ühe kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Asitõendid, nende seas nokamüts, millel ees on Venemaa vapp, mopeedile paigaldatud hõbedast värvi sümbol „Z“, Stalini pilt, sümbol-märk kirjega „КГБ CCCP“ ning sümbol sirp ja vasar tagastatakse Marekile pärast kohtuotsuse jõustumist. Kohtuotsus veel jõustunud pole.