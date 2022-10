Eestis tunnistati kehtetuks ligi 500 elamisluba

Perioodil 1. jaanuar kuni 1. september on siseministeeriumi teatel kehtetuks tunnistatud 490 elamisluba. „Kodakonduste järgi on enim kehtetuks tunnistatud Ukraina (306) ja Venemaa kodanike (87) elamislubasid, „ ütles Veiko Pesur siseministeeriumist Õhtulehele. Seejuures Ukraina kodanike puhul on elamisloa kehtetuks tunnistamise peamine põhjus inimese enda sooviavaldus, lisas ta.