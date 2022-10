SÕJAKOKKUVÕTE | Tuumajaama direktor pääses pere juurde tagasi

Moskva ähvardab, et võtab kaitsjate tagasivallutatud piirkonnad kunagi tagasi ning et need jäävad igavesti Venemaa osaks.

Möödunud reedel kella nelja paiku pärastlõunal istus Zaporižžija tuumajaama direktor Ihor Murašov oma autosse, kui talle tungisid kallale mehed, kes ta välja tirisid, silmad kinni sidusid ja mehe teadmata asukohta toimetasid. ÜRO tuumaagentuur (IAEA) ja kogu maailm lõid nördinult lärmi: tuumajaama töötajate närvid on niigi viimseni pingul ja Murašovil on oluline roll nii jaama turvalisuses kui alluvate moraalses toetamises. Okupandid sundisid meest kaamerate ees luiskama ning süüdistama tuumaohtliku olukorra tekkimises ainult ukrainlasi. Enese kohta pidi ta ütlema, et on spioon. IAEA teatel pääses Murašov nädala algul taas vabaks ning on elusalt ja tervelt pere juures tagasi. Tööle ta siiski ei naase, kirjutab Reuters.