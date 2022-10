Prokuratuur kustutatud tõendist: meie teada oli video alles

Tartu maakohtus esmaspäeval selgunud väidetava tõendi hävitamise juhtumis on Lõuna ringkonnaprokuratuur jõudmas algsele selgusele – prokuratuur olnud nimelt teadmisel, et turvakaamera kõvakettal on videosalvestis alles, kuid sellele ei pääsetud ligi parooli tõttu.