UKRAINLASED? SIIS VAIKIGE JA SEISKE! Sõjapõgenikud toppasid Venemaa piiripunktis nädal aega

Õhulehe ajakirjanik käis Eesti-Vene piiril teisipäeva pärastlõunal. Sellal ületasid autoga piiri Sergej ja Aleksej, kes on pärit linnast nimega Štšastja (ukraina k – õnn), mis asub Venemaa okupeeritud alal Luhanski oblastis. Nende jaoks hakkas sõda juba kaheksa aastat tagasi, kui Venemaa okupeeris nende linna. „Teate, eks ühed meid ei armasta ning teised vihkavad. Me oleme ukrainlaste jaoks reeturid ja venelaste jaoks võõrad,“ sõnab Ukraina kodakondsusega Aleksej, kes töötab Poolas. Ta käis kodulinnas, et tuttav Sergej ära tuua ja läbi Eesti naasta Poola.