Oktoobrikuus on tähelepanu keskmes hingeasjad. Ja kuna vaimseid probleeme häbenetakse oluliselt rohkem kui füüsilisi, on teemade ring osalt ikka teki all või vähemalt mitte eriti soovitud. Enamikul inimestel on empaatiatunnet ja nad tahaks aidata. Aga vahel ei tihka. Sest ise ei oska ja võib-olla lükatakse abi ka tagasi. Mis siis teha? Kas jätta nii nagu on või püüda siiski ühiskonda veidi sidusamaks ning seeläbi turvalisemaks muuta.